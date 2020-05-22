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Как страны СНГ возвращаются к жизни после отмены карантина и ЧП

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200522/1030186985/Kak-strany-SNG-vozvraschayutsya-k-zhizni-posle-otmeny-karantina-i-ChP.html

В странах СНГ продолжается поэтапная отмена ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Режимы ЧП официально прекращены в Казахстане, Кыргызстане и Молдове. Здесь постепенно открываются магазины, торговые центры, кафе, возобновляет работу общественный транспорт. Также ослабили карантинные меры в Армении и Азербайджане.

Однако власти призывают соблюдать меры осторожности, обязательно носить маски и сохранять социальную дистанцию.

В Абхазии большая часть ограничительных мер будет действовать до 1 июня. 

По данным ВОЗ, в мире количество зараженных коронавирусом превысило пять миллионов человек. Эксперты ВОЗ предупреждают, что человечество может ждать вторая волна коронавируса.

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