Как страны СНГ возвращаются к жизни после отмены карантина и ЧП

Режимы ЧП официально прекращены в Казахстане, Кыргызстане и Молдове. Здесь постепенно открываются магазины, торговые центры, кафе, возобновляет работу общественный транспорт. Также ослабили карантинные меры в Армении и Азербайджане.
Однако власти призывают соблюдать меры осторожности, обязательно носить маски и сохранять социальную дистанцию.
В Абхазии большая часть ограничительных мер будет действовать до 1 июня.
По данным ВОЗ, в мире количество зараженных коронавирусом превысило пять миллионов человек. Эксперты ВОЗ предупреждают, что человечество может ждать вторая волна коронавируса.
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