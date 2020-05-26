Робот-Максим ушел на пенсию и рисует русские орнаменты

На каждый узор уходит в среднем от одного до трех часов. Работы необычного художника представлены на онлайн-выставке.
"Орнамент - одно из первых проявлений творческой мысли человека. А робот - это одно из последних проявлений творческой мысли человека. Соответственно, это родственники По факту, мы такую аллегорию используем, и она, мне кажется, самая точная. Вот этим действом, этим высказыванием мы просто знакомим прапраправнука с прапрадедушкой", - рассказал автор проекта Дмитрий Масаидов.
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