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Робот-Максим ушел на пенсию и рисует русские орнаменты

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© Видео AP
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200526/1030207076/Robot-Maksim-ushel-na-pensiyu-i-risuet-russkie-ornamenty.html

Робот-Маским - художник, воссоздающий русские узоры, раньше он был сварщиком на автомобильном заводе.

На каждый узор уходит в среднем от одного до трех часов. Работы необычного художника представлены на онлайн-выставке.

"Орнамент - одно из первых проявлений творческой мысли человека. А робот - это одно из последних проявлений творческой мысли человека. Соответственно, это родственники По факту, мы такую аллегорию используем, и она, мне кажется, самая точная. Вот этим действом, этим высказыванием мы просто знакомим прапраправнука с прапрадедушкой", - рассказал автор проекта Дмитрий Масаидов. 

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