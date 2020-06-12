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Республиканцы готовятся к выборам: в США хотят признать Россию спонсором терроризма

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200612/1030311622/Respublikany-gotovyatsya-k-vyboram-v-SShA-khotyat-priznat-Rossiyu-sponsorom-terrorizma.html

США предложили ужесточить санкции против России. Инициатива принадлежит группе представителей Республиканской партии.

Доклад с предложениями представил в конгрессе Республиканский исследовательский комитет. Наказать Россию республиканцы хотят за то, что она утверждает свою роль в качестве глобальной державы, что якобы подрывает мировое господство США.

Кроме того, они обвиняют Москву в предполагаемой поддержке террористических организаций и поэтому призывают внести ее в список "стран - спонсоров терроризма", который составляет администрация президента США. Речь идет о поддержке Корпуса стражей исламской революции в Иране и запрещенных в России движений "Хэзболлах" и "Талибан".

Москва неоднократно отрицала любые обвинения в спонсорстве терроризма. О том, почему инициатива республиканцев является ярким примером американских двойных стандартов, рассказываем в нашем видео.

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