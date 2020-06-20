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Протесты закрыли порт: тысячи протестующих вышли на улицы Окленда

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200620/1030367291/Protesty-zakryli-port-tysyachi-protestuyuschikh-vyshli-na-ulitsy-Oklenda.html

В американских городах не утихают протесты после гибели афроамериканца Джона Фоулза, люди выходят на улицы и протестуют против расизма и полицейского произвола.

Операции в порту Окленда были приостановлены после того как тысячи людей вышли на улицы города в знак протеста против жестокости полиции и расовой несправедливости.

Акции протеста после смерти афроамериканца Джона Фоулза начались в Миннеаполисе 26 мая и за несколько недель охватили более двух тысяч городов в США и еще в примерно 60 странах мира.

 

Ряд акций перешел в столкновения с полицией и национальной гвардией, а также в поджоги, грабежи магазинов и вандализм.

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