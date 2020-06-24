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Как прошел парад Победы в Москве

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75-летие Победы в Великой Отечественной войне (158)
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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200624/1030402259/Kak-proshel-parad-Pobedy-v-Moskve.html

В Москве прошел парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Почти 15 тысяч военных и более 200 единиц военной техники приняли участие в торжественном шествии.

В этом году парад проходит 24 июня, что символично, ведь именно в этот день в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей.

Среди гостей этого года – лидеры стран постсоветского пространства, а также главы государств дальнего зарубежья. Вместе с российскими частями по Красной площади прошли военнослужащие бывших советских республик - Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана.

Во вступительной речи перед началом парада президент России Владимир Путин еще раз напомнил о роли всего советского народа в победе над нацизмом.

Торжественное шествие завершилось традиционной воздушной частью с участие российской авиации. А после Владимир Путин вместе с зарубежными гостями почтил память погибших солдат в Великой Отечественной войне, возложив цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

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Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (158)


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