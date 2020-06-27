Нос к носу: перехват самолетов ВВС США над Черным морем

На кадрах видны Р-8А "Посейдон" американских ВМС, стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США.
Отмечается, что дежурные силы ПВО России своевременно выявили действия американских военных, их сопроводил Су-30 морской авиации Черноморского флота.
Экипаж российского истребителя приблизился к американским самолетам на безопасное расстояние, идентифицировал их, после чего они изменили направление полета от государственной границы России.
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