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Нос к носу: перехват самолетов ВВС США над Черным морем

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200627/1030421345/Nos-k-nosu-perekhvat-samoletov-VVS-SShA-nad-Chernym-morem.html

Минобороны России опубликовало видео перехвата американских военных самолетов над нейтральными водами Черного моря.

На кадрах видны Р-8А "Посейдон" американских ВМС, стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США.

Отмечается, что дежурные силы ПВО России своевременно выявили действия американских военных, их сопроводил Су-30 морской авиации Черноморского флота.

Экипаж российского истребителя приблизился к американским самолетам на безопасное расстояние, идентифицировал их, после чего они изменили направление полета от государственной границы России.

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