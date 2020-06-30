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Три чуда Акармары: Ткуарчалские водопады

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© Foto / Акоп Кущян, Адгур Авидзба
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200630/1030438801/Tri-chuda-Akarmary-Tkuarchalskie-vodopady.html

В Ткуарчале, в окрестностях шахтерского поселка Акармары расположены три водопада – "Святой", "Ирина" и "Великан".

Акармарские водопады находятся в 12 километрах от центра Ткуарчала. Водопад "Святой" был известен еще с советских времен. Однако свое название он получил сравнительно недавно, после того как служители церкви освятили водопад. Высота "Святого" достигает 38 метров. В 2020 году жители Акармары наблюдали за редким природным явлением – водопад замерз.

Чуть выше "Святого" расположились еще два водопада – "Великан" и "Ирина".

Водопад "Ирина" получил свое название в честь матери Арлана Какубава, который в 2016 году организовал экспедицию в горы и открыл пешеходные тропы к водопадам.

"Великан" же получил свое название из-за своих размеров. Это самый большой водопад на территории Абхазии. Высота его достигает ста метров.

Путь к "Ирине" и "Великану" лежит по глинистому участку. Попасть туда можно только на автомобиле с повышенной проходимостью.

Акармара – бывший шахтерский поселок, расположенный в Ткуарчалском районе. После Отечественной войны народа Абхазии в 1992-1993 годов в поселке среди заброшенных и разрушенных многоэтажек осталось жить всего несколько семей. Многие называют Акармару "городом-призраком". Однако сами жители против такого наименования.

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