Полсотни заходов: морская авиация России уничтожила "противника" под Калининградом

Летчики совершили около 50 вылетов, во время выполнения которых отработали более десяти тактических эпизодов задач по заданному плану — огневому обеспечению сухопутных подразделений, бронетехники и живой силы условного противника, уничтожению командных пунктов, ведению воздушной разведки и уничтожению воздушных целей.
Экипажи также отработали элементы маневрирования в ходе воздушного боя, а также заход на цели в условиях применения "противником" средств радиоэлектронного подавления.
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