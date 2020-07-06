Полсотни заходов: морская авиация России уничтожила "противника" под Калининградом

Экипажи самолетов Су-24 и Су-30СМ морской авиации Балтийского флота уничтожили командные пункты, бронетехнику и живую силу условного противника в ходе учения в Калининградской области.

Летчики совершили около 50 вылетов, во время выполнения которых отработали более десяти тактических эпизодов задач по заданному плану — огневому обеспечению сухопутных подразделений, бронетехники и живой силы условного противника, уничтожению командных пунктов, ведению воздушной разведки и уничтожению воздушных целей.

Экипажи также отработали элементы маневрирования в ходе воздушного боя, а также заход на цели в условиях применения "противником" средств радиоэлектронного подавления.

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