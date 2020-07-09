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Виноградно-клубничная долина: чем живет село Лабра

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200709/1030502659/Vinogradno-klubnichnaya-dolina-chem-zhivet-selo-Labra.html

Село Лабра Очамчыркского района мало чем отличается от других сел Абхазии, но в нем есть своя изюминка, вернее, своя клубничная история. О прошлом и настоящем села смотрите в видео Sputnik Абхазия.

В селе Лабра проживает около 300 семей. В основном это амшенские армяне, прибывшие в Абхазию в начале ХХ века после того, как местное население сотнями тысяч вынужденно покинуло родину в период Кавказской войны.

Сегодня большая часть жителей Лабры живет за счет сельского хозяйства и скотоводства. Многие молодые люди покинули село и переехали в города страны или в Россию. Почти в каждом дворе или на приусадебном участке Лабры построены теплицы, где выращивают клубнику. Эта ягода уже давно там в "моде" и признана выгодным бизнесом, но трудоемким. Несмотря на сложности в таком бизнесе, сельчане делают ставку на клубнику и неплохо на этом зарабатывают.

Пять лет назад в Лабре появились новые плантации винограда. Ее хозяева – семья Ачба из Кутола. За годы плантация разрослась до 56 гектаров, где произрастает около 300 тысяч корней винограда французских сортов, привезенного в Абхазию из Италии. В нынешнем сезоне предприниматели ожидают до 160 тонн урожая.

В годы Отечественной войны народа Абхазии Лабра сильно пострадала. За нее шли ожесточенные вооруженные столкновения. Погибли не только бойцы Абхазской армии, но и многие местные жители. В память о тех трагических событиях и о павших в Великой Отечественной войне в центре села возведен мемориал, на территории которого на пьедестале возвышается трофейный танк, участвовавший в освобождении Лабры. 

Сегодня жизнь в Лабре протекает размеренно. Главная проблема – это неисправный сельский автобус, который из-за пробитых покрышек перестал курсировать между Лаброй и Сухумом восемь месяцев назад. На водоснабжение и подачу электроэнергии, напряжение которой зимой довольно низкое, сельчане не жалуются.   

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"Дежурный по району" (65)


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