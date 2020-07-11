"Стать шоколадом": на что жители Абхазии готовы ради любимого лакомства

11 июля любители сладкого отмечают Всемирный день шоколада. Впервые отмечать "шоколадный день" начали во Франции в 1995 году.

В начале XIX века горячий шоколад продавался в аптеках как средство для сил и бодрости. Темный шоколад стимулирует выработку эндорфинов - гормонов счастья, они улучшают настроение и поддерживают тонус тела.

11 июля во многих странах мира традиционно проходят фестивали и развлекательные мероприятия. Некоторые фабрики и заводы по производству шоколада открывают свои двери и проводят всевозможные конкурсы и дегустации, а также мастер-классы, где каждый желающий может попробовать себя в роли шоколатье. Однако в этом году коронавирус отменил эти "шоколадные" мероприятия.

В День шоколада корреспонденты Sputnik спросили у жителей Сухума, что они думают о шоколаде, какой вид этого лакомства у них самый любимый и на что они готовы ради шоколадной плитки.

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