"Уроки" в небе: как проходят тренировки ВВС Абхазии

Съемочная группа Sputnik провела один день с пилотами ВВС Абхазии. Как оказалось, покорять небеса летчикам удается лишь несколько раз в год. Все остальное время они проводят в учебных классах. Подробнее в материале Sputnik.

Чтобы быть готовым к любой опасности, летчики отрабатывают спасательные операции на практике. В этот раз пилоты работали совместно с отрядом спецназа, которых должны были перевезти из "опасной" зоны в Очамчырском районе в "безопасную" в Эшере. На спасательную операцию у ВВС ушло около 40 минут.

Более половины летного состава ВВС – недавние выпускники российских авиаучилищ. Молодые специалисты получают около 20 тысяч рублей в месяц, в то время как их коллеги из России получают в несколько раз больше. Но, по словам летчиков, менять место работы они пока не собираются и намерены служить Родине.

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