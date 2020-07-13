03:14 14 Июля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD70.75
  • EUR80.09
Поиск
Видео

"Уроки" в небе: как проходят тренировки ВВС Абхазии

Получить короткую ссылку
10410
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Адгур Авидзба, Акоп Кущян
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200713/1030528994/-Uroki-v-nebe-kak-prokhodyat-trenirovki-VVS-Abkhazii.html

Съемочная группа Sputnik провела один день с пилотами ВВС Абхазии. Как оказалось, покорять небеса летчикам удается лишь несколько раз в год. Все остальное время они проводят в учебных классах. Подробнее в материале Sputnik.

Чтобы быть готовым к любой опасности, летчики отрабатывают спасательные операции на практике. В этот раз пилоты работали совместно с отрядом спецназа, которых должны были перевезти из "опасной" зоны в Очамчырском районе в "безопасную" в Эшере. На спасательную операцию у ВВС ушло около 40 минут.

Более половины летного состава ВВС – недавние выпускники российских авиаучилищ. Молодые специалисты получают около 20 тысяч рублей в месяц, в то время как их коллеги из России получают в несколько раз больше. Но, по словам летчиков, менять место работы они пока не собираются и намерены служить Родине.

Читайте также:



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Полет как праздник: учения военно-воздушных сил Абхазии
"Уроки" в небе: как проходят тренировки ВВС Абхазии
Держать форму: площадки для воркаута в Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться