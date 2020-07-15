Девушка-андроид выдает справки в МФЦ

Андроид российского производства помогает получать справки в МФЦ жителям Перми наряду с обычными сотрудниками, но пока в тестовом режиме.

Первый российский человекоподобный робот Promobot компании-резидента фонда "Сколково" "Промобот" стал сотрудником пермского многофункционального центра "Мои документы", он самостоятельно принимает документы и заносит данные в информационную систему. Робот копирует эмоции человека: он может двигать глазами, бровями, губами и другими "мышцами" лица, общаться и отвечать на вопросы посетителей. Технология позволяет воспроизводить более 600 вариантов микромимики человека.

Она очень похожа на обычного человека. Над ее внешностью трудилась нейросеть, проанализировав тысячи фото российских женщин. А вот функции у робота пока ограничены, но со временем обязанностей станет больше.

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