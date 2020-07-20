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Запуск проекта "Москва-80: Ретро-tube": прямая трансляция

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200720/1030573981/Zapusk-proekta-Moskva-80-Retro-tube-pryamaya-translyatsiya-.html
Запуск проекта "Москва-80: Ретро-tube": прямая трансляция
В этом году Олимпиаде-80 исполняется 40 лет. Летние XXII Олимпийские игры проходили в Москве с 19 июля по 3 августа 1980 года.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=26207499&type=mp4
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2020-07-20T16:10Z

В этом году Олимпиаде-80 исполняется 40 лет. Летние XXII Олимпийские игры проходили в Москве с 19 июля по 3 августа 1980 года.

Журналисты информационного агентства и радио Sputnik изучили атмосферу летних Олимпийских игр через истории и детали быта жителей СССР в 1980 году.



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Запуск проекта "Москва-80: Ретро-tube": прямая трансляция
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