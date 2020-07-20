Запуск проекта "Москва-80: Ретро-tube": прямая трансляция

Журналисты информационного агентства и радио Sputnik изучили атмосферу летних Олимпийских игр через истории и детали быта жителей СССР в 1980 году.
В этом году Олимпиаде-80 исполняется 40 лет. Летние XXII Олимпийские игры проходили в Москве с 19 июля по 3 августа 1980 года.
Журналисты информационного агентства и радио Sputnik изучили атмосферу летних Олимпийских игр через истории и детали быта жителей СССР в 1980 году.
Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России в Крыму.
40 лет назад в СССР стартовали Олимпийские Игры. Правда, многие страны их проигнорировали. Из 144 государств-участников МОК в Москву приехали только представители 81 страны.
Ровно 40 лет назад в Москве состоялось торжественное открытие XXII Олимпийских летних игр. Советский Союз впервые принимал соревнования такого масштаба.
В российских войсках проходит внезапная проверка боеготовности, такие мероприятия являются основной формой проверочных мероприятий и боевой учебы войск Вооруженных сил России.
Президент Абхазии Аслан Бжания принял Народную артистку Абхазии и России Хиблу Герзмава в понедельник 20 июля.
Сотрудники отдела пиротехники МЧС Абхазии присоединились к работам по очистке пляжа в Сухуме.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент умер.
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