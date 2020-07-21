НАТО в Черном море: военные учения Sea Breeze-2020

Всего в учениях задействовано около 2 тысяч человек и десятки единиц боевой техники.
Sea Breeze-2020 проходят с 20 по 26 июля. Своей задачей участники называют якобы укрепление региональной безопасности, но эксперты и политики считают, что истинная цель – Россия, а маневры носят антироссийский характер.
МИД Абхазии отреагировал на начало учений в Черном море, отметив, что нарастающая военная активность стран НАТО во главе с США в черноморском регионе вызывает в республике обоснованную тревогу.
"Регулярное активное участие в натовских учениях военных из Грузии вступает в прямое противоречие с декларируемыми намерениями грузинского руководства решать существующие территориальные проблемы исключительно мирными и дипломатическими средствами", - говорится в заявлении МИД.
Во внешнеполитическом ведомстве убеждены, что "активное вовлечение Тбилиси в военные учения стран-членов НАТО создают дополнительную угрозу миру и стабильности в регионе и способны спровоцировать рост реваншистских настроений в Грузии".
Отмечается, что подобное развитие событий может привести к непредсказуемым последствиям и спровоцировать новый виток напряженности как в черноморском бассейне, так и на Южном Кавказе.
МИД республики обратился с призывом к США и их союзникам по НАТО "воздержатся от проведения подобного рода военных учений в акватории Черного моря, с применением различных видов современной боевой техники".
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