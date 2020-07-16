МИД России призвал Грузию прекратить провокации на границах с Абхазией и Осетией

В июне за незаконное пересечение государственной границы в Абхазии были задержаны трое граждан Грузии.

СУХУМ, 16 июл - Sputnik. В МИД России с озабоченностью отметили участившиеся в последнее время инциденты с незаконным пересечением российской, абхазской и югоосетинской границ со стороны Грузии.

"Призываем грузинские власти положить конец провокационным действиям и заявлениям, использовать все имеющиеся диалоговые форматы с Россией, Абхазией и Южной Осетией, включая региональные Механизмы по предотвращению и реагированию на инциденты, Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье и неформальный переговорный канал Г.Б.Карасин – З.И.Абашидзе, для решения существующих проблем во взаимовыгодном конструктивном ключе", - говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России.

При этом в российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что "несмотря на достаточно серьезный, подчас провокационный характер подобных нарушений и настрой российской стороны решать такого рода вопросы максимально неполитизированно и гибко, в Тбилиси в очередной раз пытаются устраивать из этого политический спектакль, перекладывая ответственность на других".

В МИД России уверены, что пограничные нарушения со стороны Грузии подтверждают важность скорейшего начала переговоров Тбилиси с Сухумом и Цхинвалом по делимитации и демаркации границы, а также по совместному юридически обязывающему заявлению о неприменении силы.

В июне трое граждан Грузии были задержаны в ходе совместных мероприятий по обеспечению охраны государственной границы Пограничным управлением ФСБ России в Абхазии совместно со Службой государственной безопасности республики за незаконное пересечение границы. Задержанные водворены в следственный изолятор СГБ.

За последние полтора месяца таких "нелегалов" также обнаружили в России и Южной Осетии.

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