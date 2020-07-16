14:58 16 Июля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD71.23
  • EUR81.23
Поиск

МИД России призвал Грузию прекратить провокации на границах с Абхазией и Осетией

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В Абхазии
Получить короткую ссылку
227920
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200716/1030541993/MID-Rossii-prizval-Gruziyu-prekratit-provokatsii-na-granitsakh-s-Abkhaziey-i-Osetiey.html

В июне за незаконное пересечение государственной границы в Абхазии были задержаны трое граждан Грузии.

СУХУМ, 16 июл - Sputnik. В МИД России с озабоченностью отметили участившиеся в последнее время инциденты с незаконным пересечением российской, абхазской и югоосетинской границ со стороны Грузии. 

"Призываем грузинские власти положить конец провокационным действиям и заявлениям, использовать все имеющиеся диалоговые форматы с Россией, Абхазией и Южной Осетией, включая региональные Механизмы по предотвращению и реагированию на инциденты, Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье и неформальный переговорный канал Г.Б.Карасин – З.И.Абашидзе, для решения существующих проблем во взаимовыгодном конструктивном ключе", - говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России.

Наручники
© CC0
Трое граждан Грузии задержаны за незаконное пересечение границы Абхазии

При этом в российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что "несмотря на достаточно серьезный, подчас провокационный характер подобных нарушений и настрой российской стороны решать такого рода вопросы максимально неполитизированно и гибко, в Тбилиси в очередной раз пытаются устраивать из этого политический спектакль, перекладывая ответственность на других". 

В МИД России уверены, что пограничные нарушения со стороны Грузии подтверждают важность скорейшего начала переговоров Тбилиси с Сухумом и Цхинвалом по делимитации и демаркации границы, а также по совместному юридически обязывающему заявлению о неприменении силы.

В июне трое граждан Грузии были задержаны в ходе совместных мероприятий по обеспечению охраны государственной границы Пограничным управлением ФСБ России в Абхазии совместно со Службой государственной безопасности республики за незаконное пересечение границы. Задержанные водворены в следственный изолятор СГБ.

За последние полтора месяца таких "нелегалов" также обнаружили в России и Южной Осетии.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Медитация и дикая любовь: лучшие фото Sony Alpha Awards
Рукопожатие в космосе: миссия "Союз-Аполлон"
Полный комплект: назначены главы министерств Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться