Сколько денег СССР потратил на Олимпиаду-80 - рассказывает Гоблин-Пучков

Что дороже - построить стадионы или дороги с гостиницами? Но главное - где на все это найти деньги?

В новом выпуске к юбилею Олимпиады-80 расскажем, как СССР искал средства на Игры, чтобы выйти из ситуации победителем даже на фоне бойкота.

Как на обычных лотерейных билетах собрали почти миллиард советских рублей, кто и за сколько купил права на телетрансляцию соревнований и оправдались ли страхи Брежнева?

Писатель и блогер Дмитрий Пучков, а также спортивный комментатор Дмитрий Губерниев включили калькулятор и посчитали, сколько денег потратили на Олимпиады в Москве, Афинах, Лос-Анджелесе, Токио и Сочи. Кто из стран ушел в минус, а кто вышел в плюс - смотрите в третьей серии спецпроекта Sputnik "Москва-80: Ретро-tube".

Смотрите тажке: