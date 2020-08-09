Метр за метром: как ищут людей под руинами зданий в Бейруте

Кинологи метр за метром проверяют территорию. В городе также развернут госпиталь "Центроспас" для помощи пострадавшим и тестирования на COVID-19.
Взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной были уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла.
По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры.
По последним данным, в результате взрыва погибли 158 человек, более 6 тысяч получили ранения.
Взрыв в столице Ливана привел к образованию огромной воронки глубиной не менее 43 метров.
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