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Метр за метром: как ищут людей под руинами зданий в Бейруте

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© Видео МЧС РФ, AP, Viralpress
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200809/1030718902/Metr-za-metrom-kak-ischut-lyudey-pod-ruinami-zdaniy-v-Beyrute.html

Российские спасатели помогают разбирать завалы после мощного взрыва в Бейруте. Под обломками до сих пор остаются люди.

Кинологи метр за метром проверяют территорию. В городе также развернут госпиталь "Центроспас" для помощи пострадавшим и тестирования на COVID-19.

Взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной были уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла.

По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры.

По последним данным, в результате взрыва погибли 158 человек, более 6 тысяч получили ранения.

Взрыв в столице Ливана привел к образованию огромной воронки глубиной не менее 43 метров.

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