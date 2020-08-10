Столкновения и задержания: как прошли выборы президента в Белоруссии

Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В ходе акций есть пострадавшие, один человек, по данным правозащитников, погиб.

В 09:00 в понедельник Ермошина сообщила, что действующий президент Александр Лукашенко, по предварительным итогам, набирает на выборах президента 80,23% голосов.

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