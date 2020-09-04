С улыбкой: Сергей Шойгу тестирует на себе вакцину "Спутник V"

В начале сентября правительство России планирует запустить массовую вакцинацию жителей страны от коронавируса. Министр обороны Сергей Шойгу оказался в числе первых, кто сделал прививку от COVID-19.

Министр обороны России Сергей Шойгу протестировал на себе вакцину от коронавируса "Спутник V" во время международного военно-технического форума "Армия-2020". Об этом он лично сообщил представителям прессы и иностранным гостям.

Российская вакцина "Спутник V" была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Министерством обороны и успешно прошла все клинические испытания, а также стала первой зарегистрированной вакциной в мире, которая получила право на массовое производство.

В ходе форума "Армия-2020" препарат был представлен зарубежным делегациям с подробностями о его производстве, этапах разработки, тестирования и порядке проведения вакцинации.

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