Спустя месяц: разбор завалов и поиск людей после взрыва в порту Бейрута

В столице Ливана Бейруте продолжается разбор завалов после мощного взрыва, прогремевшего в порту города 4 августа.

Президент страны Мишель Аун отдал соответствующее распоряжение после сообщения о том, что чилийские спасатели с помощью спецоборудования обнаружили признаки жизни под развалинами одного из домов.

В результате взрыва селитры в порту Бейрута погибли по меньшей мере 190 человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации до 18 сентября включительно.

Взрыв в столице Ливана привел к образованию огромной воронки глубиной не менее 43 метров.

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