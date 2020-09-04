Спустя месяц: разбор завалов и поиск людей после взрыва в порту Бейрута

Президент страны Мишель Аун отдал соответствующее распоряжение после сообщения о том, что чилийские спасатели с помощью спецоборудования обнаружили признаки жизни под развалинами одного из домов.
В результате взрыва селитры в порту Бейрута погибли по меньшей мере 190 человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации до 18 сентября включительно.
Взрыв в столице Ливана привел к образованию огромной воронки глубиной не менее 43 метров.
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