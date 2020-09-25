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"Бой" под Волгоградом: артиллеристы выпустили 500 ракет по противнику за 20 секунд

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Дивизионы РСЗО "Торнадо-Г" соединения ЮВО уничтожили бронетехнику условного противника в ходе СКШУ "Кавказ-2020" под Волгоградом.

Огневой удар велся по бронемашинам и критически важным огневым средствам наступающего "неприятеля" на дальности свыше 20 километров.

В ходе выполнения задачи артподразделения совершили огневой налет и залпами реактивных установок уничтожили сосредоточенным огнем бронетехнику противника на опорных пунктах.

За 20 секунд на условного противника обрушено около 500 ракет.

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