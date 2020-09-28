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Обстрелы и взрывы: кадры из Нагорного Карабаха

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В Нагорном Карабахе возобновились бои между Арменией и Азербайджаном. С обеих сторон есть погибшие и пострадавшие, в том числе среди мирных жителей.

Баку и Ереван обвиняют друг друга в начале обстрелов. Армения уже объявила военное положение и мобилизацию мужчин до 55 лет. Азербайджан также ввел военное положение.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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