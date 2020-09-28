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Самые открытые учения: почему Запад опять обвиняет Россию в подготовке агрессии

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В России завершились стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020", которые проходили на территории полигонов Южного военного округа, Абхазии, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Чтобы минимизировать риски роста международной напряженности, Министерство обороны России перед началом учений "Кавказ-2020" провело брифинг для всех иностранных военных атташе и даже пригласило на учения инспекторов нескольких стран НАТО, но, несмотря на это, Запад вновь обвинил Россию в подготовке агрессии против соседних государств.

Хотя сами страны - члены Североатлантического альянса никогда не приглашали российских представителей на свои учения, которые зачастую проходят в непосредственной близости от российской границы. 

В масштабных маневрах приняли участие более 80 тысяч российских и около тысячи иностранных военных.

Почти целую неделю войска отрабатывали организацию совместной обороны и координацию ведения боевых действий с привлечением всех видов Вооруженных сил России.

В учениях также было задействовано более тысячи единиц военной техники, артиллерии, авиации и кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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