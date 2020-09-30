10:38 30 Сентября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD79.68
  • EUR93.02
Поиск
Видео

Нагорный Карабах: как мир реагирует на обострение конфликта

Получить короткую ссылку
22 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Ruptly, Sputnik, Министерство обороны Азербайджана
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/09/1e/1031026798.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200930/1031027021/Nagornyy-Karabakh-kak-mir-reagiruet-na-obostrenie-konflikta.html

Пока в Нагорном Карабахе продолжают стрелять, мировое сообщество настаивает на мирных переговорах Азербайджана и Армении.

За обострением ситуации в непризнанной республике следят и в ООН, и в ЕС, и, конечно, в России. Пресс-секретарь российского президента заявил, что Москва оценивает происходящее "для определения дальнейших шагов".

Тем временем, Турция открыто заявляет о поддержке Азербайджана, что, по мнению Дмитрия Пескова, лишь "подливает масла в огонь".

Международная реакцию на события вокруг спорной территории - в одном видео.

Смотрите также: 


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Накануне Победы: встреча Западного и Восточного фронтов на Кодорском мосту
Нагорный Карабах: как мир реагирует на обострение конфликта
COVID-19: ограничения и рекомендации
Вторая волна ограничений: новые меры защиты от COVID-19 в Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться