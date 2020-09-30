Нагорный Карабах: как мир реагирует на обострение конфликта

Пока в Нагорном Карабахе продолжают стрелять, мировое сообщество настаивает на мирных переговорах Азербайджана и Армении.

За обострением ситуации в непризнанной республике следят и в ООН, и в ЕС, и, конечно, в России. Пресс-секретарь российского президента заявил, что Москва оценивает происходящее "для определения дальнейших шагов".

Тем временем, Турция открыто заявляет о поддержке Азербайджана, что, по мнению Дмитрия Пескова, лишь "подливает масла в огонь".

Международная реакцию на события вокруг спорной территории - в одном видео.

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