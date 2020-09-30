Нагорный Карабах: как мир реагирует на обострение конфликта

За обострением ситуации в непризнанной республике следят и в ООН, и в ЕС, и, конечно, в России. Пресс-секретарь российского президента заявил, что Москва оценивает происходящее "для определения дальнейших шагов".
Тем временем, Турция открыто заявляет о поддержке Азербайджана, что, по мнению Дмитрия Пескова, лишь "подливает масла в огонь".
Международная реакцию на события вокруг спорной территории - в одном видео.
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