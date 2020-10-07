Сделано в Сухуме: фильм "Детство Чика" покажут в Абхазии

Фильм по мотивам рассказов Фазиля Искандера "Детство Чика" сняли в 2019 году В Абхазии.

Основные эпизоды снимались на Сухумской набережной, на "Брехаловке", у драмтеатра, в школе с Акакием Македоновичем и на Маяке.

В фильме было задействовано почти 70 актеров, не считая массовки.

Не все из них имели профессиональное образование, однако все были из Абхазии. Главная роль досталась 14-летнему сухумскому школьнику Давиду Цулукия.

C 7 по 9 октября 2020 года Министерство культуры Республики Абхазия совместно с Международным фондом культуры Фазиля Искандера проводят VI Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека". В его рамках 7 октября состоится предпремьерный показ фильма "Детство Чика" по рассказам писателя. Картина снята осетинским режиссером Асланом Галазовым.

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