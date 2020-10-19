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Военные из России начали развертывание антиковидного госпиталя в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (885)
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Мобильный госпиталь Минобороны России был направлен в республику 17 октября для увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным коронавирусом в Абхазии.

CУХУМ, 19 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Специалисты Министерства обороны России приступили к развертыванию многопрофильного мобильного госпиталя для лечения больных коронавирусом на территории гостиницы "Айтар" в Сухуме.

При разгрузке надувных палаток, военные соблюдали меры самозащиты, на всех специалистах были маски.

Военнослужащие мобильного многопрофильного госпиталя одного из соединений ЮВО выдвинулись из Ставропольского края в Абхазию 17 октября и преодолели расстояние около 800 километров из Буденновска в Сухум. В составе мобильного медицинского подразделения 113 военнослужащих и около 30 единиц военной техники. Безопасность дорожного движения колоны обеспечивали экипажи военной автоинспекции Южного военного округа.

Мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест будет развернут в кратчайшие сроки, и военные медики приступят к приему и оказанию медицинской помощи пациентам с подтвержденным коронавирусом.

Мобильный госпиталь был направлен Министерством обороны России по просьбе Республики Абхазия в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19.

  • В гостинице «Айтар» приступили к организации мобильного госпиталя
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • В гостинице «Айтар» приступили к организации мобильного госпиталя
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • В гостинице «Айтар» приступили к организации мобильного госпиталя
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • В гостинице «Айтар» приступили к организации мобильного госпиталя
    © Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Томас Тхайцук
В гостинице «Айтар» приступили к организации мобильного госпиталя

Госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами ИВЛ, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (885)

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