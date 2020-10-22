Помощь друга: как военные из России борются с COVID-19 в Абхазии

Мобильный госпиталь Минобороны России прибыл в Абхазию 19 октября для оказания помощи в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. Днем ранее в республику приехали российские военные специалисты химзащиты для помощи в дезинфекции социальных объектов.

Министр обороны Абхазии Владимир Ануа 12 октября обратился к своему российскому коллеге Сергею Шойгу с просьбой развернуть в республике полевой госпиталь из-за возросшего числа новых случаев коронавируса среди жителей страны.

Уже 17 октября военнослужащие одного из соединений Южного военного округа приступили к маршу своим ходом на штатной технике протяженностью около 800 километров из города Буденновска Ставропольского края в Сухум. В составе мобильного медподразделения 112 военнослужащих и 30 единиц специальной военной техники.

Мобильный госпиталь развернули на территории пансионата "Айтар" в Сухуме. Сегодня там проходят лечение 20 пациентов средней степени тяжести и один тяжелый пациент.

Также в Абхазию прибыли российские военные специалисты сводного отряда радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота для помощи Абхазии в дезинфекции социальных объектов.