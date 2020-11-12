Конец войне: российские миротворцы прибывают в Нагорный Карабах

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе прекратился 10 ноября после заключения трехстороннего соглашения между Россией, Арменией и Азербайджаном.

Российские миротворцы отправились в непризнанную НКР. Перемирие между конфликтующими сторонами было заключено при посредничестве России.

Согласно договоренностям, для контроля соблюдения условий на линии соприкосновения будут размещены российские миротворцы. Всего контингент будет состоять из 1960 военных, и их главной задачей будет обеспечение безопасности мирного населения на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

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