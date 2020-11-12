Лавров рассказал об обиде Запада из-за соглашения по Нагорному Карабаху

Трехстороннее соглашение, подписанное президентами России, Армении и Азербайджана, вернуло в регион мир и существенно усилило роль Москвы в Закавказье.

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал про обиду Запада из-за соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

"Мы почувствовали там что-то вроде обиды - ну как так, нам ничего не рассказали", - заявил Лавров во время пресс-конференции российским и иностранным СМИ в Москве.

9 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Стороны также договорились разместить российских миротворцев вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, который соединяет Карабах с Арменией. Часть территорий Нагорного Карабаха будет возвращена Азербайджану.

Ситуация в непризнанной НКР обострилась в сентябре этого года. Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации.

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