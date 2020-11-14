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Вернуть беженцев: кто помогает, а кто мешает сирийцам восстанавливать страну

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Sputnik Абхазия
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Сирийские власти хотят вернуть в страну из-за рубежа 6,5 миллиона своих граждан, покинувших родину из-за войны.

В Дамаске организовали международную конференцию для выработки практических шагов по решению задачи по возвращению беженцев в страну. 

В конференции приняли участие 26 стран, включая Россию, Китай и Иран, а также представители неправительственных организаций и ООН.

Однако США отказались участвовать и даже призвали своих союзников бойкотировать конференцию. Почему американцы мешают сирийскому урегулированию и как Россия помогает Сирии преодолеть последствия многолетней и разрушительной войны – смотрите в видео.

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