Вернуть беженцев: кто помогает, а кто мешает сирийцам восстанавливать страну

Сирийские власти хотят вернуть в страну из-за рубежа 6,5 миллиона своих граждан, покинувших родину из-за войны.

В Дамаске организовали международную конференцию для выработки практических шагов по решению задачи по возвращению беженцев в страну.

В конференции приняли участие 26 стран, включая Россию, Китай и Иран, а также представители неправительственных организаций и ООН.

Однако США отказались участвовать и даже призвали своих союзников бойкотировать конференцию. Почему американцы мешают сирийскому урегулированию и как Россия помогает Сирии преодолеть последствия многолетней и разрушительной войны – смотрите в видео.

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