Финал вокального шоу "Ты супер!": трансляция завершена

Финал вокального шоу "Ты супер!" – совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik.

Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

20 сентября на телеканале НТВ начался новый сезон вокального конкурса, организованного специально для талантливых детей со сложной семейной ситуацией.

В новом сезоне участвуют 58 детей из приемных семей, школ-интернатов и детских домов. География конкурса тоже, как всегда, обширна. На этот раз в "Ты супер!" участвуют дети из девяти стран: России, Абхазии, Украины, Белоруссии, Киргизии, Молдавии, Грузии, Эстонии и Азербайджана.

Абхазию на международном детском вокальном конкурсе представляла София Аслояни из Очамчырской школы-интерната.

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