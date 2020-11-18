Страсти по майнингу: как в парламенте обсуждали проблему энергетики

Парламентские слушания, посвященные проблемам энергетической системы Абхазии, с участием вице-премьера, министра экономики Кристины Озган и руководителя "Черноморэнерго" Михаила Логуа состоялись в среду 18 ноября.

В парламенте Абхазии состоялись слушания, которые были посвящены энергетическому кризису в республике. В них приняли участие министр экономики страны Кристина Озган, а также руководитель "Черноморэнерго" Михаил Логуа.

Кристина Озган рассказала, какая работа проведена с момента принятия Кабинетом министров постановления о регулировании сферы майнинга. Она напомнила, что добыча криптовалют в Абхазии началась хаотично с 2016 года, отсутствие правовых норм, которые регламентировали бы эту деятельность, привело к бесконтрольному потреблению электроэнергии, спровоцировав значительное увеличение нагрузки на энергосистему.

По данным Государственного таможенного комитета Абхазии, за десять месяцев текущего года в республику завезено 43 414 единиц оборудования для майнинга криптовалют. С 2016 по конец 2019 года показатели ввоза составили 21 218 единиц.

Депутат Парламента Натали Смыр выразила недоумение тем обстоятельством, что добросовестные плательщики налогов вынуждены терпеть неудобства из-за деятельности майнеров.

Спикер парламента Валерий Кварчия предложил принять постановление Народного Собрания по итогам встречи. Он отметил, что документ будет разработан в ближайшие дни.