Как в санатории: пациентка рассказала о лечении в мобильном госпитале

В октябре, преодолев 800-километровый марш, из Буденновска в Сухум прибыл мобильный многопрофильный госпиталь Минобороны России, который развернули на территория пансионата "Айтар". Благодаря мобильному госпиталю коечный фонд Абхазии увеличился на 150 мест.

Ольга Цимцба лечится от коронавирусной инфекции в госпитале с 18 ноября. О том, как проходит лечение и какая обстановка в госпитале, читайте в материале Sputnik.

Илана Миквабия, Sputnik

Вирус-монстр

В мобильном госпитале Ольга лечится всего два дня, до этого она две недели находилась дома, и к ней приезжал участковый врач, чтобы сделать капельницы и уколы. Однако, состояние Ольги с каждым днем становилось все хуже, температура поднималась под 39 градусов, начался бронхит: непрекращающийся кашель душил ее, тяжело даже было вставать с постели. Температура не спадала неделю, ничто ее уже не сбивало, поэтому участковый врач направил Ольгу в мобильный госпиталь.

Болела не только она, но и ее супруг с четырьмя детьми, у которых болезнь протекала не так сложно. Старший сын Ольги перенес COVID-19 бессимптомно, а десятимесячный малыш и трехгодовалые двойняшки температурили несколько дней, и у них пропало обоняние и вкус. Супруг уже выздоровел, но до сих пор чувствует слабость.

"Какой-то монстр вселяется в организм и потихоньку отравляет его, дает сильную слабость, что даже ходишь, будто поле перепахал, вот такая слабость", - отмечает пациентка.

Всего за два дня лечения в госпитале пациентка пошла на поправку. По приезде в госпиталь, ей провели обследование, назначили курс лечения. Утром и вечером Ольге ставят капельницы, два раза в день она принимает антибиотики, ей также дают кроверазжижающие препараты.

По словам Ольги, в каждой палате по четыре человека, свободных палат во всем госпитале практически нет. Врачи часто заходят, чтобы проверить состояние пациентов.

"Вот как раз сейчас зашли врачи, проверяют по пять раз в день, измеряют давление, у кого пневмония, заставляют дыхательную гимнастику делать", - смеясь, рассказывает пациентка.

Комфортная обстановка

Несмотря на тяжелую работу, военные врачи мобильного госпиталя подбадривают пациентов своим позитивом, отмечает пациентка. Врачи молодые, в основном мужчины, рассказывают, где уже успели побывать, доброжелательно откликаются на каждую просьбу. Пациентам разрешено гулять на территории пансионата, чтобы подышать свежим воздухом. Три раза в день военные медики приносят еду пациентам, готовят все сами.

"Кормят нас отлично, тут, как в санатории, – на убой: и пельмени, и блины, салаты, супы, и курица жареная, и каша с утра. У них же здесь своя кухня военная, завтрак, обед и ужин приносят в контейнерах одноразовых", - довольным голосом отмечает Ольга.

Вернется Ольга к своей семье примерно через пять дней, как только врачи убедятся, что состояние пациентки значительно улучшилось.

Мобильный многопрофильный госпиталь Минобороны России прибыл в Абхазию 19 октября и уже на следующий день принял первых пациентов. Благодаря мобильному госпиталю, развернутому на территория пансионата "Айтар", коечный фонд Абхазии увеличился на 150 мест.

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