Мобильная помощь: месяц работы госпиталя Минобороны России в Абхазии

Мобильный госпиталь Минобороны России направили в республику 17 октября для увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным коронавирусом.

Первых пациентов в мобильном госпитале Минобороны России в Сухуме приняли ровно месяц назад, 20 октября. О том, какую работу провели медики за это время, сколько человек получило помощь в госпитале, какова динамика обращения в лечебницу, читайте в материале Sputnik.

Бадрак Авидзба, Sputnik

На помощь в Абхазию

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Абхазии к началу октября существенно ухудшилась. Врачи выявляли десятки случаев заболевания в течение суток. В таких обстоятельствах Минздрав страны принял решение об открытии отделений для больных COVID-19 в столичных и районных больницах.

Для того, чтобы разгрузить Гудаутский госпиталь, руководство республики обратилось к России с просьбой развернуть в Сухуме мобильный госпиталь для лечения пациентов. Минобороны России согласилось оказать помощь республике, 17 октября в республику направился мобильный многопрофильный госпиталь Минобороны России. Преодолев 800-километровый марш из Ставропольского края, военный госпиталь прибыл в Сухум 19 октября, где развернулся на территория пансионата "Айтар".

Уже на следующий день врачи госпиталя приняли первых пациентов. Благодаря мобильному госпиталю, коечный фонд Абхазии был увеличен на 150 мест. Помимо лечения пациентов, российские врачи организовали проведение ПЦР-диагностики, чтобы помочь абхазским коллегам справиться с большим количеством обращающихся за исследованием.

Госпиталь, предназначенный для стационарного лечения пациентов, оборудован всей необходимой техникой: аппаратами ИВЛ, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови.

Российских врачей в Абхазии приняли радушно, главы Галского и Очамчырского районов по своей инициативе и за свой счет отправили медикам в COVID-центры сезонные фрукты, овощи и мед. Первый такой груз "благодарности" пришел из Гала. Глава района Константин Пилия 28 октября отправил врачам 200 килограммов мандаринов, фейхоа, хурмы и 20 литров абхазского меда. А 9 ноября инициативу подхватила Очамчыра, отправив осенние дары Абхазии в COVID-центры республики.

О чем говорят цифры

Начальник госпитального отделения мобильного госпиталя Минобороны России Алексей Мамошин рассказал, что за время работы госпиталя на лечение приняли 155 пациентов, из которых выписано 119 человек. На данный момент, в госпитале остаются 36 человек.

"В течение месяца поток больных постепенно уменьшается как на амбулаторном приеме, так и количество пациентов, находящихся на стационарном лечении", - проинформировал Мамошин.

Он сообщил, что в начале работы мобильного госпиталя амбулаторный прием в лечебницу составлял в среднем 30 человек в сутки, госпитализация составляла 7-10 человек. На данный момент за сутки госпитализируют в среднем пять человек.

"Случаи заболевания в тяжелой форме у пациентов сохраняются, на данный момент в реанимации находятся пять человек, их состояние тяжелое, но стабильное. Но в сумме количество тяжелых форм коронавируса имеет тенденцию к снижению", - подчеркнул начальник госпитального отделения.

По словам Алексея Мамошина, перебои с электричеством на работе врачей не сказывается, так как в гостинице "Айтар" есть дизельный генератор, который автоматически включается при отключении света.

Что касается ПЦР-диагностики, за месяц работы мобильного госпиталя сделано было около двух с половиной тысяч исследований.

Согласно данным оперштаба на 19 ноября, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии составляет 5278. Выздоровели 3608 человек. Летальных случаев 67.