Россия доставила технику в зону миротворческой операции в Карабахе

На аэродром Звартноц самолет доставил военных инженеров, бульдозер и большегрузный автомобиль повышенной проходимости. Техника будет использоваться при расчистке дорог и инфраструктуры в населенных пунктах.
Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. В соответствии с ним стороны останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Читайте также:
-
Специалисты противоминного центра Минобороны России отправились в Карабах
-
Под присмотром России: как Нагорный Карабах возвращается к мирной жизни