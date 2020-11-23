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Россия доставила технику в зону миротворческой операции в Карабахе

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Самолеты Ил-76 ВКС России доставили инженерную технику и оборудование в зону проведения миротворческой операции в Нагорном Карабахе.

На аэродром Звартноц самолет доставил военных инженеров, бульдозер и большегрузный автомобиль повышенной проходимости. Техника будет использоваться при расчистке дорог и инфраструктуры в населенных пунктах.

Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. В соответствии с ним стороны останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

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