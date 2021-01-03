Дедушка-бариста покоряет TikTok с авторским кофе

Алмаатинцу Виктору Каширскому 67 лет. Он больше 25 лет варит авторский кофе в турке. Он работает в кафе у своей дочери.

Дочь Виктора решила открыть первое в городе кафе с пожилым бариста и прославить своего отца и его авторский рецепт кофе.Успешным бизнесом Виктор с дочерью показали, что привлечение к работе пенсионеров может приносить свои бонусы - их опыт, мудрость, доброта, энтузиазм.

Авторские напитки Виктора называются "Кофе от папы", "Чай от папы".

Сейчас Виктор работает в кофейне и даже ведет свою страничку в TikTok.

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