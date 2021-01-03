Дедушка-бариста покоряет TikTok с авторским кофе

Дочь Виктора решила открыть первое в городе кафе с пожилым бариста и прославить своего отца и его авторский рецепт кофе.Успешным бизнесом Виктор с дочерью показали, что привлечение к работе пенсионеров может приносить свои бонусы - их опыт, мудрость, доброта, энтузиазм.
Авторские напитки Виктора называются "Кофе от папы", "Чай от папы".
Сейчас Виктор работает в кофейне и даже ведет свою страничку в TikTok.
Смотрите также:
-
Старость красива: в Магнитогорске запустили проект по преображению пенсионеров
-
Настоящий мужик: пенсионер из Татарстана отремонтировал мост в своем поселке
-
Как здорово быть президентом: сухумский пенсионер сочиняет песни на злобу дня