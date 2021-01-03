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Дедушка-бариста покоряет TikTok с авторским кофе

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© Видео Tiktok/@papa_varia_kofe
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/01/03/1031563989.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210103/1031564070/Dedushka-barista-pokoryaet-TikTok-s-avtorskim-kofe.html

Алмаатинцу Виктору Каширскому 67 лет. Он больше 25 лет варит авторский кофе в турке. Он работает в кафе у своей дочери.

Дочь Виктора решила открыть первое в городе кафе с пожилым бариста и прославить своего отца и его авторский рецепт кофе.Успешным бизнесом Виктор с дочерью показали, что привлечение к работе пенсионеров может приносить свои бонусы - их опыт, мудрость, доброта, энтузиазм.

Авторские напитки Виктора называются "Кофе от папы", "Чай от папы".

Сейчас Виктор работает в кофейне и даже ведет свою страничку в TikTok. 

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