В России начнется массовая вакцинация от COVID-19

В России со следующей недели начнется массовая вакцинация от коронавируса. Президент Владимир Путин уже поручил правительству подготовить всю необходимую инфраструктуру.

"Нам нужно переходить от масштабной такой к массовой вакцинации, и я прошу иметь это в виду, готовить соответствующую инфраструктуру, слава богу, вакцина наша не требует для транспортировки каких-то необычных условий <...> Поэтому прошу вас уже со следующей недели приступать к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график этой работы так, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например, по гриппу", — сказал Путин на совещании с правительством.

Спасут ли прививки во второй, еще "более сложный" год пандемии? В каких странах ближнего зарубежья уже вакцинируют "Спутником V"? И можно ли надеяться на препарат якутских ученых из коры березы?

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