История чудесного спасения: пес пять дней провел в затопленном подвале

Пять дней собака выла в подвале многоэтажного дома по улице Акиртава, 30 в Сухуме. Пес провалился в затопленный на полтора метра водой подвал.
Животное выло и не могло выбраться наружу.
Жители дома обратились к спасателям МЧС Абхазии за помощью. Прибывшие на место сотрудники ведомства обвязали пса веревкой и извлекли из "ловушки".
Здоровый и невредимый пес выбрался.
Смотрите также:
-
История чудесного спасения: 12-летний мальчик убежал от медведя
-
История чудесного спасения: как австралийка вытащила из огня маленькую коалу
-
Главное - дождаться маму: история чудесного спасения маленького бизончика от волка