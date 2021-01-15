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История чудесного спасения: пес пять дней провел в затопленном подвале

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210115/1031638539/Istoriya-chudesnogo-spaseniya-pes-pyat-dney-provel-v-zatoplennom-podvale.html

Спасатели МЧС Абхазии вызволили из полузатопленного подвала пса, который пять дней не мог выбраться наружу.

Пять дней собака выла в подвале многоэтажного дома по улице Акиртава, 30 в Сухуме. Пес провалился в затопленный на полтора метра водой подвал.

Животное выло и не могло выбраться наружу.

Жители дома обратились к спасателям МЧС Абхазии за помощью. Прибывшие на место сотрудники ведомства обвязали пса веревкой и извлекли из "ловушки".

Здоровый и невредимый пес выбрался.

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