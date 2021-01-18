Лавров пообещал "не слезать с нарушителя": кого имел в виду глава российского МИД

Сергей Лавров пообещал "не слезать с нарушителя, пока нарушение не будет прекращено". Так глава российского МИД прокомментировал ситуацию вокруг журналистов Sputnik и Baltnews.lv, которым мешают работать в Латвии, проводят обыски в домах, арестовывают и заводят на них уголовные дела.

Вопрос министру задала одна из преследуемых властями Риги сотрудниц Baltnews.lv – Алла Березовская.

Фрагмент ее диалога с Лавровым во время пресс-конференции – в нашем видео.

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