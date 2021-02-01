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Отрезанные от Ткуарчала: в Бедии из-за оползня обвалилась дорога

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© Видео Акоп Кущян, Адгур Авидзба
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Sputnik Абхазия
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Дорога и два жилых дома пострадали в селе Бедиа ду Ткуарчалского района из-за оползня.

Сход оползня начался 15 января, через пару дней ситуация ухудшилась. Обвалилась дорога, связывающая села Ткуарчалского района с городом.

Глава администрации села Бедиа ду Джумбер Харчилава отметил, что с оползнями в селе проблема давняя. Дожди, которые прошли, усугубили положение, и обрушение дороги только усиливается.

Также из-за оползня пострадали две семьи - они лишились своих домов. В зоне бедствия остаются еще два дома. Глава района отметил, что все необходимые материалы и фото собраны и переданы в правительство.

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