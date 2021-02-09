Антиковидные меры в Абхазии: что предложил штаб по борьбе с COVID-19

Заседание Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции прошло в Сухуме во вторник 9 февраля.

В Абхазии до 10 февраля ужесточены ограничительные меры на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Закрыты объекты общественного питания, детские сады, школы, кружки, спортивные, танцевальные, репетиционные залы, СПА-салоны, сауны, массажные салоны, театры, музеи, библиотеки, культурные центры, концертные и выставочные залы. Запрещены массовые спортивные, развлекательные, зрелищные и выставочные мероприятия. Также закрыты детские игровые центры, компьютерные залы, боулинги, иные развлекательные и досуговые заведения. Кроме того, запрещена перевозка пассажиров без масок.

Штаб также предложил с 15 февраля ввести послабления для отдельных учреждений культуры с соблюдением санитарных норм и для объектов общественного питания, работающих на открытом воздухе.

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