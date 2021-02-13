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"Мы совершили ошибку": дефицит вакцин заставил ЕС присмотреться к "Спутнику V"

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© Видео Ruptly/Sputnik/France TV/Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ); Twitter Sputnik-V
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210213/1031827838/My-sovershili-oshibku-defitsit-vaktsin-zastavil-ES-prismotretsya-k-Sputniku-V.html

Западные производители вакцин от коронавируса не справляются со своими обязательствами по поставкам. Страны Евросоюза рискуют недополучить до 50% от заказанных ранее объемов.

В Еврокомиссии уже признали, что совершили ошибку, понадеявшись на обещанные темпы производства препаратов. Из-за дефицита некоторые страны ЕС даже были вынуждены остановить программу массовой вакцинации.

В такой ситуации Европе мог бы помочь "Спутник V". Недавно были опубликованы итоги 3-го этапа испытаний российского препарата, которые окончательно убедили мир в том, что "Спутник V" абсолютно безопасен и эффективен. Даже для людей старше 60 лет. Теперь достижение ученых из России называют величайшим со времен первого полета в космос. Как Евросоюз меняет свое отношение к "Спутнику V" - смотрите в нашем видео.

Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено более чем в 20 странах: в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах и Казахстане.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что рассчитывает включить российскую вакцину "Спутник V" в число распространяемых в рамках программы COVAX после получения разрешения ВОЗ на использование в чрезвычайных ситуациях.

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