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Bloomberg назвал "Спутник V" крупнейшим научным прорывом со времен СССР

© Sputnik / Валерий Мельников
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (994)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20210206/1031789329/Bloomberg-nazval-Sputnik-V-krupneyshim-nauchnym-proryvom-so-vremen-SSSR.html

Вакцина "Спутник V" – первый в мире препарат для профилактики COVID-19. Россия зарегистрировала его в середине августа.

СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Российская вакцина "Спутник V", к которой на Западе поначалу отнеслись со скептицизмом, теперь стала мировым фаворитом в борьбе с пандемией, заявил Bloomberg. Об этом сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Алексей Даничев
Опубликованы результаты третьей фазы исследований вакцины "Спутника V"

Как отметили журналисты, страны начали "выстраиваться в очередь" за поставками препарата после того, как в престижном медицинском журнале The Lancet опубликовали результаты третьей фазы клинических исследований, подтвердившие высокую эффективность "Спутник V".

Авторы материала подчеркнули, что в глобальной битве за победу над пандемией "гонка вакцин" приобрела геополитическое значение: правительства стремятся преодолеть огромный социально-экономический ущерб после введения ограничительных мер. России эта ситуация дает преимущество – как одной из немногих стран, в которых ученые смогли создать качественную вакцину, отмечается в публикации.

"Россия совершила свой, возможно, крупнейший научный прорыв с советских времен", – подытожили в Bloomberg.

На этой неделе в The Lancet вышла работа с итогами третьей стадии испытаний "Спутника V" на добровольцах. Исследования подтвердили высокую безопасность российской вакцины и эффективность на уровне 91,6 процента. При этом, как заявили ученые из Центра имени Гамалеи, вакцина полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19.

Вакцина "Спутник V" – первый в мире препарат для профилактики COVID-19. Российский Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (994)

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