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Почему контейнеровоз Ever Given остановил Суэцкий канал и мировую экономику

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© Видео Suez Canal Authority / Maxar Technologies / Associated Press / bloomberg.com / raex-a.ru
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210328/1032101451/Pochemu-konteynerovoz-Ever-Given-ostanovil-Suetskiy-kanal-i-mirovuyu-ekonomiku.html

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн, направлявшийся из Китая в Нидерланды, 24 марта сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение.

Попытка снять с мели контейнеровоз, заблокировавший Суэцкий канал, не увенчалась успехом.

По словам главы администрации Суэцкого канала Усамы Рабеа, снять контейнеровоз с мели пытаются десять буксиров, но ситуация осложняется размерами судна и числом контейнеров на нем.

В результате движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире оказалось перекрыто. Число судов, ожидающих входа в канал, уже превысило 320.
Суэцкий канал соединяет Средиземное и Красное моря и позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией без огибания Африки. Его длина составляет 160 километров, ширина — до 250 метров, глубина — до 20. За день по каналу успевают пройти около 50 судов.

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