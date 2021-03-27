Космонавт сфотографировал с МКС севшее на мель судно в Суэцком канале

Севший на мель гигантский контейнеровоз полностью перекрыл Суэцкий канал, заблокированы более 300 танкеров и сухогрузов.

СУХУМ, 27 мар - Sputnik. Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков с борта МКС сфотографировал севшее на мель в Суэцком канале судно Ever Given, сообщает РИА Новости. Фотографии опубликовал "Роскосмос".

"Вот так это выглядит с борта Международной космической станции. Видно, как буксиры пытаются сдвинуть гиганта с места", - приводит госкорпорация слова космонавта.

Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из КНР в Роттердам и во вторник сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря. Это ключевой маршрут транспортировки топлива с Ближнего Востока в Европу и США.

Читайте также: