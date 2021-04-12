"Поехали!": что жители и гости Абхазии знают о Дне космонавтики

Ровно 60 лет назад – 12 апреля 1961 года с космодрома Байконур впервые в мире стартовал космический корабль "Восток" с пилотом на борту Юрием Гагариным.

Для того чтобы узнать, что жители и гости Сухума знают о первом полете человека в космос, съемочная группа Sputnik Абхазия отправилась на набережную. Опрос показал, что большинство людей помнят, кто покорил космос, какая самая знаменитая фраза принадлежит первому летчику-космонавту.

А вот какой позывной был у Юрия Гагарина, знали немногие. На вопрос, кто был вторым на орбите, ответ нашелся также не у всех.

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин поднялся на борт первого пилотируемого корабля "Восток-1". Ракета стартовала с космодрома Байконур и обогнула Землю один раз. Продолжительность полета составила один час 48 минут. Гагарин приземлился неподалеку от деревни Смеловка в Саратовской области.

7 апреля 2011 года на пленарном заседании Генассамблеи ООН приняли резолюцию, на которой провозгласили 12 апреля Международным днем полета человека в космос.

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