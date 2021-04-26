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Мифы и правда: вирусолог отвечает на главные вопросы о COVID-19

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1059)
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Вирусолог, профессор, главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн ответил на самые частые вопросы о коронавирусной инфекции.

Чем опасна вакцинация от COVID-19? Какую вакцину выбрать? Кому нельзя делать прививку и какие долгосрочные побочные действия могут быть у "Спутника V"? На эти и другие вопросы ответил российский вирусолог.

Профессор Альтштейн в своем интервью Sputnik рассказал, что вирусы группы коронавирусов стали известны человеку еще в 30-х годах прошлого века в связи с заболеванием кур. У человека вирусы этой группы были выделены в середине 1960-х годов. Эти вирусы вызывали простудные заболевания у людей. Название коронавирус они получили из-за специфического вида вирусной частицы. Тогда с этими заболеваниями довольно быстро справлялись, поэтому им не придавали большого значения. Однако уже в XXI веке коронавирус стал губительным для человека.

Вакцина "Спутник V" создавалась специалистами, которые ранее работали над препаратом против MERS, это вирус, известный как Ближневосточный респираторный синдром и входит в группу коронавирусов.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1059)

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