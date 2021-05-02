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Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ночь с субботы на воскресенье по традиции провел пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.
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2021-05-02T16:30Z
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ночь с субботы на воскресенье по традиции провел пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.
В 2021 году на пасхальном богослужении смогли присутствовать прихожане, а также президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин.
В ходе церемонии патриарх Кирилл возглавил крестный ход, после чего совершил пасхальную заутреню и божественную литургию. Благодатный огонь священнослужителю передал председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин.
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