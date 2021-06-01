Вооруженные силы России: старт летнего периода учений

Министерства обороны России отмечает, что самое пристальное внимание будет уделено организации учебного процесса в подразделениях, готовящих специалистов и младших командиров.

1 июня во всех воинских частях Вооруженных сил Российской Федерации начался летний период обучения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частях прошли торжественные мероприятия.

Начальник Главного управления боевой подготовки ВС России генерал-полковник Иван Бувальцев отметил: "К летнему периоду обучения все готово. Во всех частях и подразделениях прошло закрепление и вручение боевой техники и вооружения личному составу, прибывшему в войска для прохождения дальнейшей службы".

В ходе летнего периода обучения основные усилия командиров всех степеней будут направлены на слаживание штабов и подразделений, совершенствование тактической и тактико-специальной подготовки, внедрение элементов армейской тактической стрельбы, позволяющей уничтожать противника в любых условиях за короткий промежуток времени, с учетом фактора внезапности.

Планируется провести более трех тысяч тактических учений в звене батальон-полк-бригада, в ходе которых будут применяться новые формы и способы тактических действий войск, с применением разведывательно-ударных комплексов, беспилотных летательных аппаратов, автоматизированных систем управления войсками и оружием.

Все мероприятия боевой подготовки войск будут проводиться в условиях, максимально приближенных к боевой обстановке, при этом половина учений будет проходить ночью. Продолжится практика внедрения в боевую подготовку опыта, полученного в ходе вооруженных конфликтов.

Планируется совместное стратегическое учение Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь "Запад-2021", при подготовке к которому будут последовательно усложняться учебно-боевые задачи привлекаемых сил.

В августе-сентябре пройдут VII Армейские международные игры. В этом году более 40 стран-участниц с четырех континентов планируют направить на соревнования более пяти тысяч военнослужащих, в составе более 270 команд.

В ходе АрМИ-2021 будет задействовано более тысячи единиц бронетанковой и специальной техники, летательных аппаратов, кораблей и судов.