Эвакуация из огня: учения МЧС Абхазии в Гудауте

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Бжания обсудил с правоохранителями реформирование системы Распоряжением президента Абхазии Аслана Бжания в ноябре 2020 года была создана рабочая группа по разработке мер по повышению эффективности деятельности правоохранительных органов. 78

Акция "Урок мужества" прошла для школьников в Посольстве России в Абхазии Вечером во всех городах республики пройдет акция "Свеча памяти", также приуроченная ко дню начала Великой Отечественной войны. 128