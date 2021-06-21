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Эвакуация из огня: учения МЧС Абхазии в Гудауте

© Foto / МЧС Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210621/1032667907/Evakuatsiya-iz-ognya-ucheniya-MChS-Abkhazii-v-Gudaute.html

Учения пожарно-спасательных подразделений в Гудауте прошли на базе недостроенного 16 этажного здания в центре города.

На первом этапе отрабатывались навыки по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия.

Учения пожарно-спасательных частей проходят в районах республики в рамках подготовки к пожароопасному летнему периоду.

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